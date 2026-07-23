Gorakhpur News: बंदर के हमले में शिक्षिका की मौत
Gorakhpur News: ककरही, हिन्दुस्तान संवाद। गोला थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव निवासी शिक्षिका दीपिका सिंह (33) की बंदर के हमले के बाद बाइक से गिरने से मौत हो गई।
Gorakhpur News: ककरही, हिन्दुस्तान संवाद। गोला थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव निवासी शिक्षिका दीपिका सिंह (33) की बंदर के हमले के बाद बाइक से गिरने से मौत हो गई। वह बिहार के गोपालगंज जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रानीपुर में शिक्षिका थीं। बुधवार सुबह पति चंदन विश्वास सिंह के साथ बाइक से विद्यालय जा रही थीं। विजई के काली मोड़ के पास अचानक पेड़ से आए बंदर ने हमला कर दिया, जिससे वह सिर के बल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें देवरिया के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वह एक पुत्र की मां थीं।
घटना से गांव में शोक का माहौल है।
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