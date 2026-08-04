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Gorakhpur News: संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की मौत, सर्पदंश की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: पिपराइच के सोंहसा गांव में 16 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन सर्पदंश की आशंका जता रहे हैं। किशोरी की हालत बिगड़ने पर उसे गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक लड़की का नाम शिखा है।

Gorakhpur News: संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की मौत, सर्पदंश की आशंका

Gorakhpur News: पिपराइच, हिन्दुस्तान संवाद। पिपराइच थाना क्षेत्र के सोंहसा गांव में 16 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजन सर्पदंश से मौत की आशंका जता रहे हैं, हालांकि पुलिस का कहना है कि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। परिजनों के अनुसार दो अगस्त की रात किशोरी शिखा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। शुरुआत में सामान्य बीमारी समझकर घरेलू उपचार किया गया, लेकिन कुछ ही देर में उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। इसके बाद परिजन उसे तत्काल बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने भर्ती कर उपचार शुरू किया।

इलाज के दौरान सोमवार देर रात उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थानाध्यक्ष अनुप कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया परिजन सर्पदंश की आशंका जता रहे हैं, लेकिन मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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