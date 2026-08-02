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Gorakhpur News: श्रावण महोत्सव में शिव महिमा का गुणगान, 118 श्रद्धालुओं ने किया रुद्राभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। सूर्यकुंड धाम में चल रहे 30 दिवसीय श्रावण महोत्सव के चौथे दिन रविवार को शिवपुराण कथा, रुद्राभिषेक और विशेष प

Gorakhpur News: श्रावण महोत्सव में शिव महिमा का गुणगान, 118 श्रद्धालुओं ने किया रुद्राभिषेक

Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। सूर्यकुंड धाम में चल रहे 30 दिवसीय श्रावण महोत्सव के चौथे दिन रविवार को शिवपुराण कथा, रुद्राभिषेक और विशेष पूजन का आयोजन हुआ। कथा व्यास पंडित अवनीश शुक्ला ने कहा कि भगवान शिव सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों के कष्ट दूर करते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। वहीं सामूहिक रुद्राभिषेक में 118 श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व सूर्यकुंड धाम विकास समिति के संयोजक संतोष मणि त्रिपाठी ने किया।

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