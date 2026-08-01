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Gorakhpur News: एमडीएम के लिए गेहूं पिसवाने गए छात्र की आंख में चोट, प्रभारी प्रधानाध्यापिका निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: सचित्र बांसगांव, हिन्दुस्तान संवाद। कौड़ीराम क्षेत्र के पीएमश्री कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय में

Gorakhpur News: एमडीएम के लिए गेहूं पिसवाने गए छात्र की आंख में चोट, प्रभारी प्रधानाध्यापिका निलंबित

Gorakhpur News: बांसगांव, हिन्दुस्तान संवाद। कौड़ीराम क्षेत्र के पीएमश्री कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मिड-डे मील के लिए गेहूं पिसवाने गए कक्षा आठ के छात्र की आंख में गंभीर चोट लग गई। घटना के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) धीरेन्द्र त्रिपाठी ने विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका अंजता राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन्हें ब्लॉक संसाधन केंद्र (बीआरसी) कौड़ीराम से संबद्ध करते हुए पूरे प्रकरण की जांच खंड शिक्षा अधिकारी गगहा को सौंपी गई है।

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घटना का विवरण

जगदीशपुर ओझौली निवासी सलीम, पीएमश्री कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय कौड़ीराम में कक्षा आठ का छात्र है। परिजनों का आरोप है कि विद्यालय की ओर से उसे मिड-डे मील के लिए गेहूं पिसवाने भेजा गया था। गेहूं की बोरी साइकिल पर बांधते समय रबर बेल्ट में लगा लोहे का क्लिप अचानक छिटककर उसकी आंख में जा लगा। गंभीर रूप से घायल छात्र को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी एक आंख की रोशनी प्रभावित होने की आशंका जताई।

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परिजनों के आरोप

परिजनों ने आरोप लगाया कि विद्यालय में बच्चों से अक्सर गेहूं पिसवाने सहित अन्य कार्य कराए जाते हैं। विरोध करने या मना करने पर नाम काटने तक की धमकी दी जाती है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

प्रधानाध्यापिका का उत्तर

इधर, प्रभारी प्रधानाध्यापिका अंजता राय ने आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि छात्र को केवल साइकिल लाने के लिए कहा गया था। वह अपनी इच्छा से गेहूं पिसवाने चला गया।

जांच की प्रक्रिया

खंड शिक्षा अधिकारी गगहा को जांच अधिकारी नामित करते हुए विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

धीरेंद्र त्रिपाठी, बीएसए गोरखपुर

प्रश्नोत्तरी

छात्र को कब चोट लगी?
छात्र को 'मिड-डे मील' के लिए गेहूं पिसवाने के दौरान चोट लगी।
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