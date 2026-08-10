Gorakhpur News: 800 बच्चों में कैप्टन बने अंश मौर्य

Gorakhpur News: उरुवा बाजार/हिन्दुस्तान संवाद। उरुवा क्षेत्र के कुशलदेईया स्थित पीएच इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पर हुए छात्र संघ चुनाव के विजेताओं की घोषणा की गई। विद्यालय प्रबंधक मनोज उमर द्वारा उन्हें मेडल और बैच पहनाकर सम्मानित किया गया। बीते दिनों हुए छात्र संघ चुनाव में कक्षा छह से बारह तक के कुल 800 बच्चों ने भाग लिया था। जिसमें कक्षा11 में स्कूल कैप्टन में लड़कों में अंश मौर्य विजेता रहे। हेड बॉय कक्षा 10 के हिमांशु गुप्ता तथा लड़कियों में श्वेता वर्मा विजेता रही। वाइस प्रेसिडेंट पद के विजेता नवीन उपाध्याय रहे। प्रेसिडेंट का पद नम्रता सिंह को मिला।इस अवसर पर प्रबंधक मनोज उमर, प्रधानाचार्य विनय त्रिपाठी, सत्येंद्र गुप्ता, संगीता गुप्ता, प्रियंका, हरिकेश, जान पीटरसन, सर्वदानंद, सच्चिदानंद आर्य, जैनब, राधिका सिंह, सीता त्रिपाठी, अंकित सहित कई लोग मौजूद रहे।