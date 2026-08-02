Gorakhpur News: सूर्यास्त के बाद लेक क्विन क्रूज छोड़ रामगढ़झील में नहीं चलेगी कोई बोट

Gorakhpur News: राजीव दत्त पाण्डेय गोरखपुर। रामगढ़झील में सूर्यास्त के बाद लेक क्विन क्रूज को छोड़ किसी प्रकार की बोट नहीं का संचालन नहीं होगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण रामगढ़झील में पिछले सप्ताह हुए हादसे के बाद यह सख्त निर्णय लिया है। केवल लेक क्वीन क्रूज को निर्धारित सुरक्षा मानकों के साथ संचालन की अनुमति रहेगी। उधर रविवार से बोटिंग शुरू करने की तैयारी थी लेकिन सुरक्षा प्रोटोकाल को अंतिम रूप दिए जाने के कारण दो दिन का वक्त लग सकता है।डीएम दीपक मीणा की अध्यक्षता में राजस्व, पुलिस, एसडीआरएफ सहित कई अन्य विभागों की बैठक में शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया था कि सूर्यास्त के बाद किसी भी स्थिति में नाव या मोटर बोट का संचालन नहीं होगा।

प्रत्येक यात्री के लिए लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य रहेगा। इस बैठक में घाटों पर लाइफबाय, रस्सी, सर्च लाइट, प्राथमिक उपचार किट और प्रशिक्षित गोताखोरों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए थे। छोटी नावों में अधिकतम 08 और बड़ी नावों में 12 से 14 यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी। संचालन केवल प्रशिक्षित एवं लाइसेंसधारी चालकों द्वारा किया जाएगा। बावजूद रामगढ़झील जेटी के प्लेटफार्म नंबर 1, 4, 5 और 6 से रात 09 बजे तक मोटर बोट संचालित हो रही थी। 26 जुलाई की रात रामगढ़झील में हुए बोट हादसे में एक युवक की जान चले जाने के बाद अब प्राधिकरण सख्ती है। उधर मजिस्ट्रियल जांच और प्राधिकरण की विभागीय कमेटी की जांच पूर्ण हो चुकी है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने कहा कि ज्यादातर जगहों पर सूर्यास्त के बाद बोटिंग नहीं होती है। ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए झील में भी क्रूज को छोड़ सूर्यास्त के बाद सभी तरह की बोट का संचालन बंद रखा जाएगा।