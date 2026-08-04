Gorakhpur News: मंदिर की सफाई में लापरवाही, सुपरवाइजर का तीन दिन का वेतन कटा
Gorakhpur News: गोरखपुर में नगर निगम ने मंदिरों की सफाई और डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन में लापरवाही पर सख्ती शुरू की है। जगरनाथपुर दुर्गा मंदिर परिसर में गंदगी मिलने के कारण सीएलसी सुपरवाइजर का वेतन काटने के आदेश दिए गए हैं, जबकि 14 कूड़ा वाहनों के चालक समय पर ड्यूटी पर नहीं मिले हैं।
Gorakhpur News: गोरखपुर, राजीव दत्त पाण्डेय श्रावण मास में मंदिरों की सफाई और डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन में लापरवाही पर नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। जगरनाथपुर दुर्गा मंदिर परिसर में गंदगी मिलने पर सीएलसी सुपरवाइजर का तीन दिन का वेतन काटने के आदेश दिए गए, जबकि दो जोन में निरीक्षण के दौरान 14 डोर-टू-डोर कूड़ा वाहनों के चालक समय पर ड्यूटी पर नहीं मिले। सभी को अनुपस्थित कर चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं。
नगर निगम की कार्रवाई
जगरनाथपुर दुर्गा मंदिर परिसर और आसपास गंदगी की शिकायत मिलने पर महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव और नगर आयुक्त अजय जैन ने नाराजगी जताई। इसके बाद सफाई एवं खाद्य निरीक्षक आनंद कुमार मौके पर पहुंचे। निरीक्षण में मंदिर परिसर और आसपास काफी गंदगी मिली, जिससे प्रतीत हुआ कि कई दिनों से सफाई नहीं हुई थी। इस लापरवाही पर सीएलसी सुपरवाइजर सचिन कुमार का तीन दिन का वेतन काटते हुए कड़ी चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने मौके पर खड़े होकर सफाई भी कराई और संबंधित अधिकारियों को सभी मंदिरों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए।
डोर टू डोर कचरा उठान में लापरवाही
उधर, जोन-4 में सुबह 6:45 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी स्थित वाहन स्टोर के निरीक्षण में 05 डोर-टू-डोर कूड़ा वाहन खड़े मिले। जानकारी मिली कि संबंधित चालक देर से ड्यूटी पर आते हैं। इस पर सफाई एवं खाद्य निरीक्षक श्रवण कुमार सोनकर को सभी चालकों को अनुपस्थित करते हुए चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए। इसी तरह जोन-5 के चरगांवा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन के निरीक्षण में 09 वाहन समय पर संचालन में नहीं मिले। अधिकारियों को बताया गया कि संबंधित चालक देर से आते हैं। इस पर सभी 09 चालकों को अनुपस्थित कर चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
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