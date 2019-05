Lok Sabha Election 2019 Live Update : मेरी एक ही जाति गरीब, एक ही पहचान गरीब:पीएम मोदी

कप्तानगंज के चुनावी जनसभा में जाति की राजनीति करने वाले दलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी एक ही जाति है गरीब, उनकी एक ही पहचान है गरीब। उन्होंने कहा कि बुआ और बबुआ दोनों से ज्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री रहा लेकिन सत्ता का उपयोग अपने परिवार के लिए नहीं, सत्ता का उपयोग जनता के लिए किया। सबसे लम्बे समय तक गुजरात में मुख्यमंत्री और 5 साल के प्रधानमंत्री हूं। आज बुआ-बबुआ मेरी जाति पूछ रहे हैं। इन्होंने अपने लिए लाखों-करोड़ों के बंगले बनाए, महंगी गाड़ियां बनाई। मेरे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है। सत्ता का उपयोग गरीबों के लिए किया। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना, जन आरोग्य योजना, जनधन खाते समेत अन्य लाभार्थी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत योजना चला कर गरीबों को गंदगी से मुक्ति दिलाई। महामिलावटी लोग गरीबों का कल्याण नहीं करते, उन्हें गंदगी से बाहर नहीं निकालना चाहते। उन्होंने कहा कि कुम्भ के मेले में सफाई कर्मियों का पैर धोकर धन्य हो गया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने पूर्वांचल को बीमारी के चंगुल में छोड़ दिया। जापानी बुखार से परेशान लोगों को उबारने के लिए टीकाकरण अभियान संचालित किया, सभी अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया। गोरखपुर एम्स सेवा कर रहा है। किसानों की सुविधा के लिए कई योजनाएं संचालित की गई। 23 मई को एक बार फिर नई सरकार बनी तो गन्ने के इथेनॉल बनाया जाएगा जिसका लाभ गन्ना किसानों को मिलेगा। पूर्वांचल को गैस आधारित अर्थ व्यवस्था एवं उत्पादकों का बड़ा हब बनाने का कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर खाद कारखाने में बड़े पैमाने पर कार्य चल रहा है। गैस पाइप लाइन बिछाई जा रही है। कुशीनगर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृति के केंद्र, आस्था के केंद्रों को प्रतिष्ठित किया है। महामिलावटी लोगों ने हमारी संस्कृति, परम्परा को दुनिया भर में चोट पहुंचाई। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए लोग आज भी जनता को गुलाम और स्वयं को राजा-महराजा समझते हैं। प्रधानमंत्री ने जनसमुदाय से पूछा कि देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं? जन समूह से आवाज आई हॉ। सीएम ने लोगों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे, कहा कि आप कमल के फूल का बटन दबाएंगे, सीधा-सीधा मोदी के खाते में जाएगा। एक बार फिर भाजपा की केंद्र में सरकार बनेगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गोरखपुर मंडल की पांच लोकसभा सीटों के लिए कुशीनगर के कप्तानगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं। इसके पूर्व वाराणसी दौरे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कप्तानगंज पहुंच गए थे।

