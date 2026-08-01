Gorakhpur News: एसएसपी ने पीपीगंज थाने का निरीक्षण किया
Gorakhpur News: एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने शनिवार को पीपीगंज थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, साफ-सफाई और पुलिस कर्मियों की समस्याओं पर चर्चा की। आम जनता की शिकायतों का समुचित निस्तारण और सीसीटीवी निगरानी पर जोर दिया। अनुशासित कार्यशैली और विनम्रता को प्राथमिकता दी गई।
Gorakhpur News: पीपीगंज/भरोहिया, हिटी। एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने शनिवार को पीपीगंज थाने का औचक निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने थाना परिसर की साफ-सफाई, अभिलेखों के रखरखाव, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली की समीक्षा की। एसएसपी ने पुलिस कर्मियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और जनता की शिकायतों का निष्पक्ष, पारदर्शी व समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, हवालात की सुरक्षा, अनुशासित कार्यशैली, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आमजन के साथ विनम्र व्यवहार पर विशेष जोर दिया।
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