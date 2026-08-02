Gorakhpur News: डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, पिता-पुत्र बाल-बाल बचे
Gorakhpur News: पीपीगंज में शनिवार रात एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। पिता प्रिंस सिंह और उनका छह वर्षीय बेटा आकाश बाल-बाल बच गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कार में कोई गंभीर चोट नहीं आई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया।
Gorakhpur News: पीपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। पीपीगंज नगर के मुख्य चौराहे पर स्थित पुलिस चौकी के सामने शनिवार रात एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कार सवार पिता और उनका छह वर्षीय बेटा बाल-बाल बच गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की तत्परता से कार का शीशा तोड़कर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दोनों को मामूली खरोंच भी नहीं आई। जानकारी के अनुसार शनिवार रात करीब 11 बजे कैंपियरगंज की ओर से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार पलटकर सड़क पर उलट गई। कार में पीपीगंज थाना क्षेत्र के कानापार गांव निवासी 28 वर्षीय प्रिंस सिंह अपने छह वर्षीय पुत्र आकाश के साथ सवार थे।
हादसे की सूचना मिलते ही पीपीगंज चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से कार का शीशा तोड़कर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्राथमिक जांच में दोनों पूरी तरह सुरक्षित पाए गए। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया और दोनों को उनके सुपुर्द कर दिया। रविवार सुबह क्षतिग्रस्त कार को मौके से हटवा दिया गया। पीपीगंज चौकी प्रभारी आदित्य सिंह ने बताया कि कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई थी। हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।