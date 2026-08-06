Gorakhpur News: कंपोजिट विद्यालय में सांप निकलने से मचा अफरा-तफरी
Gorakhpur News: कैम्पियरनगर स्थित कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को अचानक सांप निकल आने से अफरा-तफरी मच गई। शिक्षकों ने तत्परता से सभी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। सांप को स्थानीय लोगों की मदद से पकड़कर बाहर निकाला गया। विद्यालय प्रशासन ने बरसात में सतर्क रहने की सलाह दी है।
Gorakhpur News: कैम्पियरगंज, हिन्दुस्तान संवाद। कैम्पियरनगर स्थित कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को अचानक सांप निकल आने से विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। सांप दिखाई देते ही शिक्षक और छात्र-छात्राएं सतर्क हो गए। शिक्षकों ने तत्परता दिखाते हुए सभी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों की मदद से सांप को सुरक्षित पकड़कर विद्यालय परिसर से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद स्थिति सामान्य होने पर विद्यालय में शिक्षण कार्य पुनः शुरू करा दिया गया।विद्यालय प्रशासन ने बरसात के मौसम में सांप व अन्य विषैले जीवों के निकलने की संभावना को देखते हुए छात्र-छात्राओं को सतर्क रहने की सलाह दी।
साथ ही कहा कि यदि कोई विषैला जीव दिखाई दे तो उससे दूर रहें और तत्काल शिक्षकों को इसकी सूचना दें।
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