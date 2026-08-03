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Gorakhpur News: सांप के डसने से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: पीपीगंज/रसूलपुर चकिया, हिन्दुस्तान संवाद। पीपीगंज थाना क्षेत्र के बुढेली गांव में रविवार रात सो रही महिला को जहरीले सांप ने डस लिया। इलाज के दौरान मेड

Gorakhpur News: सांप के डसने से महिला की मौत

Gorakhpur News: पीपीगंज/रसूलपुर चकिया। पीपीगंज क्षेत्र के बुढेली गांव में रविवार रात सो रही महिला को जहरीले सांप ने डस लिया। इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार जानकी देवी रात में घर में सो रही थीं। सोमवार सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी तो परिजनों को सर्पदंश की आशंका हुई। उन्हें पहले सीएचसी जंगल कौड़िया ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतका अपने पीछे पति विजय और दो नाबालिग बेटों को छोड़ गई हैं।

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ग्रामीणों ने बरसात में बढ़ रहे सर्पदंश के मामलों को देखते हुए गांवों में साफ-सफाई और जागरूकता अभियान चलाने की मांग की है।

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