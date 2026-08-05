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Gorakhpur News: ‘शिव’ शब्द का शाब्दिक अर्थ ही कल्याणकारी : आचार्य विनोद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोला विकास खंड के देवकली (कुड़वाआम) में आयोजित शिव महा पुराण कथा में आचार्य विनोद महराज ने भगवान शिव के कल्याणकारी अर्थ और उनके सांस्कृतिक महत्व के बारे में बताया। उन्होंने शिव के प्रतीकों और उनकी गहरी दार्शनिकता को उजागर किया। कथा में अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे।

Gorakhpur News: ‘शिव’ शब्द का शाब्दिक अर्थ ही कल्याणकारी : आचार्य विनोद

Gorakhpur News: झुमिला बाजार, हिन्दुस्तान संवाद। गोला विकास खंड के देवकली (कुड़वाआम) में आयोजित शिव महा पुराण कथा में सोमवार को अयोध्या से पधारे आचार्य विनोद महराज ने कहा कि सनातन परंपरा में 'शिव' शब्द का शाब्दिक अर्थ ही कल्याणकारी है। वे त्रिदेवों में संहारक माने गए हैं, लेकिन उनका संहार विनाश मात्र नहीं, बल्कि नूतन सृजन की भूमिका है। वैदिक ऋषियों ने प्रकृति के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए जिन्हें प्रतीकात्मक रूप प्रदान किया, वे शिव स्वरूप में स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों और स्मृतियों तक, भगवान शिव का प्रत्येक आभूषण, वाहन और अस्त्र दर्शन एवं ब्रह्मांडीय विज्ञान का अद्भुत संगम है।

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उन्होंने कहा कि वृषभ वाहन, नंदी धर्म और सामर्थ्य का प्रतीक,भगवान शिव का वाहन वृषभ बैल केवल एक पशु नहीं, बल्कि साक्षात धर्म का प्रतीक है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार धर्म रूपी वृषभ के चार पाद हैं-सत्य, शौच, दया और दान अथवा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष । महादेव का इस चार पैर वाले नंदी पर आरूढ़ होना यह दर्शाता है कि संपूर्ण पुरुषार्थ और धर्म सदा शिव के अधीन हैं। इसके पूर्व कथा का शुभारंभ व्यास पीठ की आरती कर सेवा निवृत शिक्षक अस्सी संगम दुबे ने किया।इस अवसर पर ब्रह्मानंद दुबे, भगवान दस दुबे, रवींद्र तिवारी, श्याम मुरारी यादव, छोटेलाल यादव, अशोक दीक्षित, पुरुषोत्तम मिश्र, श्याम देव यादव, दयाशंकर दुबे, यमुना सिंह,राकेश दुबे, कोमल दुबे, प्रवीण दुबे, रामदुलारे यादव, भोला यादव, रोहित मिश्र, सहित तमाम श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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