Gorakhpur News: ई-रिक्शा और ट्रैक्टर में टक्कर, चालक गंभीर
Gorakhpur News: गोलाबाजार के उदईपुर मोड़ पर गुरुवार को ई-रिक्शा और ट्रैक्टर के बीच भिड़ंत हो गई। ई-रिक्शा चालक रमाकांत दुबे गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने उन्हें एंबुलेंस से सीएचसी गोला पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया।
Gorakhpur News: गोलाबाजार, हिन्दुस्तान संवाद। गोला क्षेत्र के उदईपुर मोड़ पर गुरुवार को ई-रिक्शा और ट्रैक्टर की आमने-सामने टक्कर में ई-रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। मेहदराव गांव निवासी रमाकांत दुबे (44) ई-रिक्शा से गोला जा रहे थे। उदईपुर मोड़ के पास सामने से आ रहे बिना छतरी वाले ट्रैक्टर ने उनके वाहन में टक्कर मार दी। हादसे के बाद ग्रामीणों ने एंबुलेंस से उन्हें सीएचसी गोला पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
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