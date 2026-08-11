Gorakhpur News: सर्वर डाउन होने से अटकी रजिस्ट्री, आवेदन में होती रही दिक्कत

Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। स्टांप एवं पंजीयन विभाग के सर्वर खराब होने के कारण सोमवार को लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तहसील सदर के सब रजिस्ट्रार कार्यालय प्रथम एवं द्वितीय में डाउन सर्वर के कारण भीड़ रही, जबकि बाहर आवेदनों के ऑनलाइन होने के कारण लोगों को वापस लौटना पड़ा। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों के आवेदन ऑनलाइन हो गए थे, उनकी प्रक्रिया पूरी करके रजिस्ट्री कर दी गई। सब रजिस्ट्रार कार्यालय प्रथम एवं द्वितीय में 122 रजिस्ट्री ही हुई, जबकि सामान्य स्थिति में 160 से 180 रजिस्ट्री होती है। सुबह से ही सर्वर डाउन होने के कारण कार्यालय में भीड़ बढ़ गई थी, जबकि दोपहर में एक घंटे तक काम ठप रहा। दस्तावेज लेखक शैलेष कुमार गोस्वामी ने बताया कि सर्वर डाउन के कारण क्रेता, विक्रेता एवं गवाहों को लंबा इंतजार करना पड़ा। ऐसे कई लोग हैं, जिनका आवेदन नहीं हो पाया।