Gorakhpur News: छात्रवृत्ति आवेदन में चूक न हो, 700 शिक्षण संस्थानों को दिए गए नए निर्देश
Gorakhpur News: गोरखपुर में छात्रवृत्ति योजनाओं के संचालन और आवेदन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें 700 से अधिक शिक्षण संस्थानों के अधिकारी और प्रधानाचार्य शामिल हुए। कार्यशाला में आवेदन की समय-सारणी और नए बदलावों पर विस्तृत जानकारी दी गई।
Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी संचालन और आवेदन प्रक्रिया को त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से बुधवार को योगीराज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों की बैठक एवं कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जनपद के करीब 700 शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य, नोडल अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा जन सेवा केंद्र संचालकों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए छात्रवृत्ति योजना में हुए नवीन बदलावों की जानकारी से की। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक अजित सिंह ने सभी पूर्वदशम (प्रि मैट्रिक) एवं दशमोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) शिक्षण संस्थानों को समयबद्ध तरीके से अपने संस्थान का प्रोफाइल अपडेट करने के निर्देश दिए, ताकि छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए。
कार्यशाला का विवरण
कार्यशाला में छात्रवृत्ति आवेदन की समय-सारणी, पोर्टल पर किए गए नए बदलाव तथा आवेदन प्रक्रिया से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही शिक्षण संस्थानों की ओर से पूछे गए प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।
छात्रवृत्ति प्रक्रियाएँ
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) से जुड़े संस्थानों को एनएसपी छात्रवृत्ति एवं राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रक्रिया समझाई।
उन्होंने पिछले वर्ष आवेदन के दौरान आई समस्याओं का उल्लेख करते हुए इस बार त्रुटियों से बचने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। अंत में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।
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