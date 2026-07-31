Gorakhpur News: सावन पैकेज : सावन के पहले दिन उमड़ी आस्था, शिवमय हुआ शहर

Gorakhpur News: गोरखपुर में भगवान भोलेनाथ के प्रिय माह श्रावण का शुभारंभ हुआ। श्रद्धालु नंगे पांव शिवालयों की ओर बढ़े और पूजन-अर्चना की। शिव भक्तों ने दूध, जल, शहद आदि से अभिषेक किया। देवघर जाने का सिलसिला भी शुरू हुआ। सूर्यकुण्ड धाम में गंगा आरती विधिपूर्वक सम्पन्न हुई।

Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। भोर की पहली किरण के साथ ही भगवान भोलेनाथ के प्रिय माह श्रावण का शुभारंभ हो गया। गुरुवार को पहले दिन शिवालयों में श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ती नजर आई। सुबह से ही शिव भक्त नंगे पांव शिवालयों की ओर हर-हर महादेव का जयघोष लिए बढ़ते नजर आए। शिवालय पहुंचकर श्रद्धालु जयकारों के बीच अपने आराध्य का दर्शन प्राप्त करते रहे। शहर के गोरखनाथ मंदिर में विधि-विधान के साथ भगवान शिव का पूजन-आराधन किया गया। गुरुवार को थाली में मंदार पुष्प, बेलपत्र, भांग, धतूर, कपूर, अगरबत्ती सहित भगवान शिव की प्रिय हर वस्तु लेकर श्रद्धालुओं ने भक्ति और समर्पण का परिचय दिया। उन्होंने देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ का दूध, जल, कुश, शहद आदि से अभिषेक किया। इसी क्रम में महादेव झारखंडी मंदिर, बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर, मानसरोवर मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा。

बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर का उत्साह बाबा मुक्तेश्वार नाथ मंदिर राजघाट और मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में श्रद्धालु का उत्साह चरम पर रहा। ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हुआ शिव-पावर्ती की पूजा-अर्चना का यह सिलसिला देर रात तक चलता रहा। कहीं-कहीं भक्त अपने पुरोहित की सहायता से रुद्राभिषेक का आयोजन करते दिखाई पड़े।

श्रद्धालुओं का देवघर जाने का सिलसिला सावन के आगमन के साथ ही श्रद्धालुओं का देवघर जाने का सिलसिला भी शुरु हो गया। जगह-जगह श्रद्धालु केसरिया वस्त्र पहने सड़कों पर देखे गए। पीपीगंज से देवघर के लिए निकली एक टोली ने बताया कि उसके लगभग सभी सदस्य करीब दस साल से लगातार बाबा के दरबार जा रहे हैं।

सूर्यकुण्ड धाम में गंगा आरती हर हर महादेव की जयघोष से गूंजा सूर्यकुण्ड धाम श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा तिथि गुरुवार को सूर्यकुण्ड धाम सरोवर पर सांयकाल हर हर महादेव की जयघोष के साथ 541वीं गंगा आरती पूरे विधि विधान के साथ की गई। सूर्यकुण्ड धाम जीर्णोद्धार समिति के तत्वावधान में गंगा आरती की गई। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग संगठन मंत्री राजवर्धन रहे। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष अमरदीप गुप्ता, विनय चौरसिया, शीतल कुमार मिश्रा, मुकेश गोंड, धनंजय, के के पाण्डेय, रविन्द्र नाथ दुबे, अमन तिवारी, शशिकांत पाण्डेय, अनंत नारायण पाल, सूरज चौधरी, प्रशांत, लाली, राधा, प्रियंका आदि मौजूद रहे।