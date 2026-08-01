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Gorakhpur News: सपा : हर बूथ पर तैनात होंगे 10 यूथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक हुई, जिसमें युवाओं को बूथों से जोड़ने पर चर्चा की गई। जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम ने सीएम शहर में बढ़ते अपराधों जैसे अपहरण और हत्या की घटनाओं पर चिंता जताई। बैठक में कई वरिष्ठ नेता भाग ले रहे थे।

Gorakhpur News: सपा : हर बूथ पर तैनात होंगे 10 यूथ

Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक पार्टी के बेतियाहाता स्थित कार्यालय पर शनिवार को हुई। इसकी अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम ने की। संचालन जिला महासचिव रामनाथ यादव ने किया। इस बैठक में एक बूथ पर 10 यूथ बनाने पर चर्चा की गई। इस दौरान बूथ प्रभारियों से हर बूथ से जोड़े गए यूथ का रिकार्ड तलब किया गया। इसके बाद प्रत्येक सेक्टर में बनाए गए सेक्टर पर्यवेक्षक व पीडीए प्रहरी के कार्यों की समीक्षा हुई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सीएम के शहर में अपहरण, हत्या, बलात्कार की घटनाएं आम बात हो गई है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।

जेल से अपराधी फरार हो रहे हैं। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश यादव, डॉ. मोहसिन खान, अवधेश यादव, प्रह्लाद यादव, राम सिंह, दयाशंकर निषाद, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, कुंवर प्रताप सिंह, महेंद्र तिवारी, डॉ. संजय कुमार, अमरेन्द्र निषाद, मनुरोजन यादव, सुमन पासवान, संजय पहलवान, रामदरश विद्यार्थी, मिर्जा कदीर बेग मौजूद रहे।

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