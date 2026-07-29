Gorakhpur News: सपा कार्यकर्ताओं ने मनाई दक्ष प्रजापति की जयंती
Gorakhpur News: गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती मनाई गई। जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम की अध्यक्षता में पार्टी ने सपा सरकार बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हुए।
Gorakhpur News: गोरखपुर। समाजवादी पार्टी के बेतियाहाता स्थित कार्यालय पर महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम की अध्यक्षता में मनाई गई। पार्टी कार्यालय पर प्रजापति समाज सहित उपस्थित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सपा सरकार बनवाने का संकल्प लिया। इस दौरान महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी, जिला महासचिव रामनाथ यादव, महानगर महासचिव बृजनाथ मौर्य, पूर्व जिलाध्यक्ष अवधेश यादव, नगीना प्रसाद साहनी, मनुरोजन यादव, मिर्जा कदीर बेग, देवेंद्र, भूषण निषाद, भृगुनाथ निषाद, पुजारी यादव, राजेश कुमार भारती, चन्द्रभान प्रजापति, करुणा निधान प्रजापति, कपिल मुनि यादव, अवधनारायण यादव, रमेश सोनकर आदि मौजूद रहे।
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