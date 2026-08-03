Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: बंद मकान का ताला तोड़ लाखों के जेवर चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: पीपीगंज/भरोहिया, हिन्दुस्तान संवाद।पीपीगंज/भरोहिया, हिन्दुस्तान संवाद। पीपीगंज थाना क्षेत्र के मखनहा गांव में चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों

Gorakhpur News: बंद मकान का ताला तोड़ लाखों के जेवर चोरी

Gorakhpur News: पीपीगंज/भरोहिया। पीपीगंज क्षेत्र के मखनहा गांव में चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और अन्य सामान चोरी कर लिया। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर पुरानी रंजिश के चलते गांव के कुछ लोगों पर चोरी कराने का संदेह जताया है।किरन देवी ने बताया कि वह 23 जुलाई को घर बंद कर मायके गई थीं। दो अगस्त की शाम लौटने पर मकान का ताला टूटा मिला। कमरे के अंदर रखा बक्सा भी टूटा था और उसमें रखे दो मंगलसूत्र, हार, माला, झुमकी, बाली, पायल, पाजेब, करधनी समेत कई कीमती आभूषण गायब थे। थाना प्रभारी कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मौके की जांच कर रही है।

तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Crime News Gorakhpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।