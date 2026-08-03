Gorakhpur News: बंद मकान का ताला तोड़ लाखों के जेवर चोरी
Gorakhpur News: पीपीगंज/भरोहिया, हिन्दुस्तान संवाद।पीपीगंज/भरोहिया, हिन्दुस्तान संवाद। पीपीगंज थाना क्षेत्र के मखनहा गांव में चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों
Gorakhpur News: पीपीगंज/भरोहिया। पीपीगंज क्षेत्र के मखनहा गांव में चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और अन्य सामान चोरी कर लिया। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर पुरानी रंजिश के चलते गांव के कुछ लोगों पर चोरी कराने का संदेह जताया है।किरन देवी ने बताया कि वह 23 जुलाई को घर बंद कर मायके गई थीं। दो अगस्त की शाम लौटने पर मकान का ताला टूटा मिला। कमरे के अंदर रखा बक्सा भी टूटा था और उसमें रखे दो मंगलसूत्र, हार, माला, झुमकी, बाली, पायल, पाजेब, करधनी समेत कई कीमती आभूषण गायब थे। थाना प्रभारी कमलेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मौके की जांच कर रही है।
तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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