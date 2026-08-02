Gorakhpur News: कंपोजिट विद्यालय में चोरी का प्रयास, दो कमरों के ताले तोड़े
Gorakhpur News: खोराबार विकासखंड के कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर में चोरों ने शनिवार रात दो कमरों के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया। हालांकि, चोर कोई सामान नहीं ले जा सके। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने परिसर में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि पहले भी चोरी की घटनाएँ हो चुकी हैं।
Gorakhpur News: मोतीराम अड्डा, हिन्दुस्तान संवाद। खोराबार विकासखंड के कंपोजिट पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर (रा.) में शनिवार रात चोरों ने दो कमरों के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया। हालांकि चोर कोई सामान ले जाने में सफल नहीं हो सके। चोरों ने कक्षा एक के कमरे का ताला तोड़कर पंखा खोलने की कोशिश की। इसके लिए बच्चों की डेस्क पर मेज रखी गई थी, लेकिन किसी कारणवश वे पंखा नहीं निकाल सके। इसके बाद दूसरे कमरे का भी ताला तोड़ दिया, जहां छात्रों के उपयोग की सामग्री रखी थी। प्रभारी प्रधानाध्यापक सुभाष ने बताया कि विद्यालय में पहले भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं।
उन्होंने परिसर में सीसीटीवी कैमरे, चौकीदार की तैनाती और नियमित पुलिस गश्त की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि अधूरी चहारदीवारी के कारण शाम के बाद असामाजिक तत्व विद्यालय परिसर में पहुंच जाते हैं और शराब पीकर उत्पात मचाते हैं।
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