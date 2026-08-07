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Gorakhpur News: बंद मकान से सात लाख नकद और लाखों के जेवर चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: -पति की मौत के बाद परिवार गया था बिहार, बेटी की शादी के लिए रखे थे गहने-पति की मौत के बाद परिवार गया था बिहार, बेटी की शादी के लिए रखे थे गहने पादरी ब

Gorakhpur News: बंद मकान से सात लाख नकद और लाखों के जेवर चोरी

Gorakhpur News: शाहपुर थाना क्षेत्र के बौलिया रेलवे कॉलोनी में बंद पड़े एक मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए सात लाख रुपये नकद और लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर चोरी कर लिए। घटना उस समय हुई जब परिवार अंतिम संस्कार के लिए बिहार गया हुआ था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।रेलवे कॉलोनी निवासी शशिकला ने पुलिस को बताया कि उनके पति रेलवे कर्मचारी थे। 24 जुलाई को दिल्ली के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। अगले दिन पूरा परिवार अंतिम संस्कार के लिए बिहार चला गया। घर की देखरेख के लिए मकान की चाबी एक पट्टीदार को सौंप दी गई थी।

30 जुलाई को पड़ोसियों ने सूचना दी कि मकान का पिछला दरवाजा खुला हुआ है। सूचना मिलने पर जब वह गोरखपुर पहुंचीं तो बाहर का ताला सही मिला, लेकिन अंदर अलमारियां खुली थीं और पूरा सामान बिखरा पड़ा था। आशंका है कि चोरों ने चाबी का इस्तेमाल कर घर में प्रवेश किया। पीड़िता के अनुसार चोर सात लाख रुपये नकद, सोने की कई चेन, अंगूठियां, कंगन, झुमके, चांदी के आभूषण और बर्तन सहित लाखों रुपये का सामान उठा ले गए। उन्होंने बताया कि पति के इलाज के लिए जमीन बेचने के बाद बची रकम घर में रखी थी। वहीं नवंबर में बेटी की शादी तय होने के कारण उसके लिए खरीदे गए गहने भी घर में सुरक्षित रखे गए थे, जिन्हें चोर उठा ले गए। घटना के बाद परिवार सदमे में है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अंजय सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तकनीकी साक्ष्यों और संदिग्ध लोगों से पूछताछ के आधार पर जल्द ही चोरी का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।

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