Gorakhpur News: धोती-कुर्ता और गुच्ची के बैग का फ्यूजन... सोशल मीडिया पर छाए रवि किशन

Gorakhpur News: गोरखपुर, राजीव दत्त पांडेय धोती-कुर्ता, कंधे पर लग्जरी ब्रांड का बैग, बेबाक अंदाज और

धोती-कुर्ता और गुच्ची के बैग का फ्यूजन... सोशल मीडिया पर छाए रवि किशन

Gorakhpur News: गोरखपुर, राजीव दत्त पांडेय धोती-कुर्ता, कंधे पर लग्जरी ब्रांड का बैग, बेबाक अंदाज और वायरल डायलॉग। गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन इन दिनों सिर्फ राजनीति या फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपने अलग अंदाज के कारण नई पीढ़ी के बीच चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वहीं, रवि किशन कहते हैं कि उन्होंने कभी वायरल होने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमेशा जैसे हैं, वैसे ही रहे।

सोशल मीडिया पर पहचान रवि किशन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अलग ही पहचान बना चुके हैं। कभी धोती-कुर्ते के साथ गुच्ची का बैग, कभी एयरपोर्ट वॉक तो कभी उनके संवाद और इंटरव्यू। हर अंदाज इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें मजाकिया अंदाज में ‘नेशनल क्रश ऑफ इंडिया’ और ‘इंटरनेट हैक्ड बाय ओनली रवि किशन’ जैसे टैग दे रहे हैं।

ईमानदारी और वास्तविकता इस मामले में रवि किशन का कहना है कि उन्होंने कभी वायरल होने के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई। अगर कोई बात लोगों के दिल तक पहुंचती है तो वह दर्शकों का प्यार और महादेव की कृपा है। उन्होंने कहा कि आज का दर्शक बनावटीपन को तुरंत पहचान लेता है, इसलिए वह हमेशा बिना किसी दिखावे के खुद जैसे हैं, वैसे ही सामने आते हैं। युवाओं के बीच अपनी लोकप्रियता पर रवि किशन ने कहा कि नई पीढ़ी ईमानदारी और वास्तविक व्यक्तित्व को पसंद करती है। उन्होंने कभी किसी की नकल नहीं की और न ही सोशल मीडिया के हिसाब से खुद को बदलने की कोशिश की।

ट्रोलिंग का सामना रवि किशन कहते हैं कि सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोलिंग को वह सहजता से लेते हैं। बकौल रवि किशन,‘अगर आप खुद पर हंस नहीं सकते, तो अपनी आजादी का एक हिस्सा खो देते हैं। लोग अगर अच्छे भाव से मजाक कर रहे हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता। मैं मुस्कराता हूं, आगे बढ़ता हूं और अपने काम पर ध्यान देता हूं।’ सांसद के रूप में अपनी जिम्मेदारियों पर कहते हैं कि जनसेवा उनकी पहली प्राथमिकता है। वहीं अभिनेता के रूप में लोगों का मनोरंजन करना उनकी पहचान का हिस्सा है। तारीफ और ट्रोलिंग दोनों अस्थायी हैं, स्थायी महादेव का आशीर्वाद और लोगों का विश्वास है।

बदलता स्टाइल अपने बदलते स्टाइल पर रवि किशन ने कहा कि इसका काफी श्रेय उनके बच्चों को जाता है। उनके साथ फिल्मों, फैशन और नई तकनीक पर होने वाली बातचीत उन्हें समय के साथ अपडेट रखती है। हालांकि, वह हर ट्रेंड का अनुसरण नहीं करते, बल्कि वही अपनाते हैं, जो उनकी अपनी पहचान के अनुरूप हो।