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Gorakhpur News: भगवानपुर भखरा के रत्नेश बने लेफ्टिनेंट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: क्षेत्र के ग्राम पंचायत भगवानपुर भखरा के रत्नेश कमल दुबे का चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है। उन्होंने यूपीएसई/सीडीएस परीक्षा पास कर यह उपलब्धि हासिल की। गांव आने पर युवाओं और ग्राम प्रधान ने उनका सम्मान किया और कहा कि 'भखरा का लाल अब देश की सेवा करेगा।'

Gorakhpur News: भगवानपुर भखरा के रत्नेश बने लेफ्टिनेंट

Gorakhpur News: खजनी, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के ग्राम पंचायत भगवानपुर भखरा के कृष्ण कमल दुबे के पुत्र रत्नेश कमल दुबे का चयन भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुआ है। उन्होंने यूपीएसई/सीडीएस की परीक्षा पास कर हासिल की है। गांव पहुंचने पर युवाओं और ग्राम प्रधान ने रत्नेश को माला पहनाकर सम्मानित किया और मिठाई बांटने के साथ कहा कि "भखरा का लाल अब देश की सेवा करेगा।

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