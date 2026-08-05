Gorakhpur News: पिपराइच में ओवरब्रिज का नक्शा पास, अब होगा निर्माण

Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। पिपराइच में ओवरब्रिज निर्माण के लिए रेलवे ने नक्शा को स्वीकृत कर दिया है। सेतु निगम ने जमीन अधिग्रहण के साथ निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ओवरब्रिज निर्माण पूरा होने के बाद कस्बे के लोगों को आए दिन लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी, कुशीनगर के हाटा, देवरिया, सोनबरसा बाजार, चौरीचौरा आदि स्थानों पर जाने के लिए काफी सुविधा मिलेगी। रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए सेतु निगम के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को पत्र लिखा है, जबकि हाटा की ओर बनने वाले ओवरब्रिज में रेलवे की जमीन है, जिसे सेतु निगम ने 35 साल के लिए लीज पर लिया है। वहां तत्काल निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं गोरखपुर की ओर जमीन अधिग्रहण होना है।