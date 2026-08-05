Gorakhpur News: पिपराइच में ओवरब्रिज का नक्शा पास, अब होगा निर्माण
Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। पिपराइच में ओवरब्रिज निर्माण के लिए रेलवे ने नक्शा को स्वीकृत कर दिया है। सेतु निगम ने जमीन अधिग्रहण के साथ निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ओवरब्रिज निर्माण पूरा होने पर कस्बे के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी।
Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। पिपराइच में ओवरब्रिज निर्माण के लिए रेलवे ने नक्शा को स्वीकृत कर दिया है। सेतु निगम ने जमीन अधिग्रहण के साथ निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ओवरब्रिज निर्माण पूरा होने के बाद कस्बे के लोगों को आए दिन लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी, कुशीनगर के हाटा, देवरिया, सोनबरसा बाजार, चौरीचौरा आदि स्थानों पर जाने के लिए काफी सुविधा मिलेगी। रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण के लिए सेतु निगम के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को पत्र लिखा है, जबकि हाटा की ओर बनने वाले ओवरब्रिज में रेलवे की जमीन है, जिसे सेतु निगम ने 35 साल के लिए लीज पर लिया है। वहां तत्काल निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं गोरखपुर की ओर जमीन अधिग्रहण होना है।
पिपराइच के लिए लाभ
पिपराइच के करीब भटहट क्षेत्र के लोगों को भी इन स्थानों पर जाना काफी सुलभ होगा, साथ ही उन्हें अब पिपराइच रेलवे स्टेशन के पास क्रॉसिंग पर नहीं रुकना पड़ेगा। कस्बे के लोगों को रेलवे स्टेशन, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, केन यूनियन, चीनी मिल, इंडियन बैंक, गन्ना शोध केन्द्र आदि स्थानों पर जाने आने में सहूलियत मिलेगी।
ओवरब्रिज एक नजर में
लागत : 170.30 करोड़ रुपये
लंबाई : 706:20 मीटर
पियर : 16
पिपराइच में ओवरब्रिज के प्रोजेक्ट में रेलवे की ओर से ड्राइंग पास कर दिया गया है। इसमें जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। रेलवे की जमीन में जल्द ही निर्माण शुरू हो जाएगा।
-मिथिलेश कुमार, जीएम, सेतु निगम
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