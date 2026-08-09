Gorakhpur News: समाज के हर वर्ग के विकास के लिए कार्य कर रही भाजपा सरकार : संगीता

Gorakhpur News: राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने डुमरी खुर्द में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण का निर्देश दिया। जनता दर्शन में सड़क, बिजली, पेयजल, पेंशन और आवास संबंधी शिकायतें रहीं। सांसद ने कहा कि लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाए।

Gorakhpur News: चौरीचौरा, हिन्दुस्तान संवाद। राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने शनिवार को डुमरी खुर्द स्थित अपने आवास पर जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या के निस्तारण का निर्देश दिया। विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे।

समस्याओं का निस्तारण सांसद ने एक-एक कर सभी की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिया। जनता दर्शन में सड़क, बिजली, पेयजल, राजस्व, पेंशन, आवास समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रहीं। सांसद यादव ने अधिकारियों को कहा कि पात्र लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ ही शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण किए जाएं।

जनता के साथ संवाद सांसद ने कहा भाजपा की केंद्र व प्रदेश की सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि जनशिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए।

लोकतंत्र को मजबूत करना उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि और जनता के बीच सीधा संवाद लोकतंत्र को मजबूत करता है। शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस दौरान आशीष यादव, अमरनाथ पासवान, प्रधान शिवाजी सिंह, जयप्रकाश चौबे, रामेश्वर मल्ल, विष्णु मौर्य, अनिल प्रजापति, ओमप्रकाश यादव, आशुतोष यादव, परशुराम गुप्ता, मंडल अध्यक्ष संदीप मौर्य, सभासद संदीप विश्वकर्मा समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे।