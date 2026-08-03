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Gorakhpur News: गोरखनाथ अस्पताल : स्तनपान जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखनाथ अस्पताल में स्तनपान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक की जिला शाखा ने किया।

Gorakhpur News: गोरखनाथ अस्पताल : स्तनपान जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित

Gorakhpur News: गोरखपुर। गोरखनाथ अस्पताल में स्तनपान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक की जिला शाखा ने किया। इसमें मुख्य वक्ता के तौर पर डॉ सतीश जायसवाल और डॉ शैलेश सिंह मौजूद रहें। कार्यक्रम की अध्यक्षता अस्पताल के निदेशक डॉ. हिमांशु दीक्षित ने किया। डॉ. सतीश जायसवाल ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में स्तनपान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। डॉ. शैलेश सिंह ने बताया कि नवजात को जन्म के तुरंत बाद से पहले छह माह केवल मां का दूध पीना चाहिए। यह नवजात के लिए पहला टीका होता है। स्तनपान से शिशु को संपूर्ण पोषण, संक्रमण से बचाव के साथ बेहतर शारीरिक और मानसिक विकास होता है।

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इससे माता को प्रसव के बाद रक्तस्राव कम होता है। कई गंभीर बीमारियों का जोखिम घटता है।

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