Gorakhpur News: गोरखपुर जेल से बंदी फरार मामले में जेलर समेत पांच निलंबित, तीन पर केस दर्ज
Gorakhpur News: गोरखपुर में जिला कारागार से विचाराधीन बंदी विपिन फरार हो गया। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में जेलर समेत पांच अधिकारियों को निलंबित किया। फरार बंदी और उसके कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जेल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और पुलिस फरार बंदी की तलाश कर रही है।
Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। जिला कारागार से विचाराधीन बंदी के फरार होने के मामले में कारागार प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रारंभिक जांच में लापरवाही मिलने पर जेलर समेत पांच अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि जेल अधीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी गई है। उधर, फरार बंदी और उसकी अभिरक्षा में तैनात दो जेलकर्मियों के खिलाफ शाहपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। महानिदेशक, कारागार को भेजी गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टा लापरवाही पाए जाने पर जेल वार्डर जितेंद्र कुमार गौतम और जितेंद्र कुमार दुबे, हेड जेल वार्डर ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव और रामजीत सिंह तथा जेलर अरुण कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं वरिष्ठ जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडेय के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को संस्तुति भेजी गई है。
घटना का विवरण
गौरतलब है कि बांसगांव थाना क्षेत्र के सरसोपर निवासी विपिन (21) पॉक्सो एक्ट के एक मामले में 18 जुलाई से जिला कारागार में निरुद्ध था। शुक्रवार को वह जेल परिसर में बने नव-निर्मित मेनवाल (मैनहोल) को फांदकर फरार हो गया। घटना के समय वह जेल वार्डर जितेंद्र कुमार गौतम और हेड जेल वार्डर ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव की अभिरक्षा में था।
पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक की तहरीर पर शाहपुर थाने में फरार बंदी विपिन के साथ ही उसकी अभिरक्षा में तैनात जेल वार्डर जितेंद्र कुमार गौतम और हेड जेल वार्डर ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर फरार बंदी की तलाश में जुटी है।
जांच और आगे की प्रक्रिया
कारागार प्रशासन का कहना है कि फरारी की परिस्थितियों की विस्तृत जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस की कई टीमें बंदी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।
सामान्य प्रश्न
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