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Gorakhpur News: चारा गिरने के विवाद में गर्भवती समेत परिवार पर हमला, छह पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: सहजनवा थाना क्षेत्र के कुवाबार गांव में गाय के चारे को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। दुर्व्यवहार के दौरान गर्भवती महिला और बच्चों को चोटें आईं। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। परिवार को गर्भस्थ शिशु की चिंता है।

Gorakhpur News: चारा गिरने के विवाद में गर्भवती समेत परिवार पर हमला, छह पर केस

Gorakhpur News: सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। सहजनवा थाना क्षेत्र के कुवाबार गांव के रहरवा टोला में रास्ते में गाय का चारा गिरने पर दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। आरोप है कि मनबढ़ों ने गर्भवती महिला समेत परिवार के कई लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, जिससे बच्चे और गर्भवती घायल हो गए। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुवाबार की सुमन पत्नी राजकुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार को उनकी पुत्री खुशी घर से गाय को चारा डालने जा रही थी। रास्ते में कुछ चारा गिर गया। इसे लेकर गांव के कुछ लोगों ने गाली-गलौज शुरू कर दी।

विरोध करने पर आरोपितों ने सुमन और उनके बच्चों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया।पीड़िता का आरोप है कि शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे उनके पुत्र राजकुमार और गर्भवती बहू को भी आरोपितों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। हमले में गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए ले गए। परिवार को गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। पुलिस ने रविन्द्र, गोविंद, दीपचन्द, रामऔतार, प्रेमा देवी और भगवानदास के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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