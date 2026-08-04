Gorakhpur News: चारा गिरने के विवाद में गर्भवती समेत परिवार पर हमला, छह पर केस
Gorakhpur News: सहजनवा थाना क्षेत्र के कुवाबार गांव में गाय के चारे को लेकर दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। दुर्व्यवहार के दौरान गर्भवती महिला और बच्चों को चोटें आईं। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। परिवार को गर्भस्थ शिशु की चिंता है।
Gorakhpur News: सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। सहजनवा थाना क्षेत्र के कुवाबार गांव के रहरवा टोला में रास्ते में गाय का चारा गिरने पर दबंगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। आरोप है कि मनबढ़ों ने गर्भवती महिला समेत परिवार के कई लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, जिससे बच्चे और गर्भवती घायल हो गए। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुवाबार की सुमन पत्नी राजकुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार को उनकी पुत्री खुशी घर से गाय को चारा डालने जा रही थी। रास्ते में कुछ चारा गिर गया। इसे लेकर गांव के कुछ लोगों ने गाली-गलौज शुरू कर दी।
विरोध करने पर आरोपितों ने सुमन और उनके बच्चों के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया।पीड़िता का आरोप है कि शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे उनके पुत्र राजकुमार और गर्भवती बहू को भी आरोपितों ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। हमले में गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए ले गए। परिवार को गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। पुलिस ने रविन्द्र, गोविंद, दीपचन्द, रामऔतार, प्रेमा देवी और भगवानदास के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।