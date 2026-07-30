Gorakhpur News: भीषण गर्मी के बीच मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे सेवई उपकेंद्र की इनकमिंग 33 केवी लाइन में फाल्ट होने से करीब 35 से 40 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई।

Gorakhpur News: बेलीपार हिन्दुस्तान संवाद। भीषण गर्मी के बीच मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे सेवई उपकेंद्र की इनकमिंग 33 केवी लाइन में फाल्ट होने से करीब 35 से 40 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। फाल्ट के कारण बरहुआ बिजली घर के स्विचयार्ड में भी दिक्कत आ गई। काफी मशक्कत के बाद दोपहर 2:30 बजे आपूर्ति बहाल की जा सकी। करीब 7 घंटे तक बिजली न आने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घरों में पानी की सप्लाई बाधित हो गई। बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सबसे ज्यादा परेशान दिखे। मोबाइल चार्जिंग और जरूरी काम भी रुक गए। सेवई उपकेंद्र के जेई अवनीश कुमार पाण्डेय ने बताया कि बारहुआ यार्ड में सिटी खराब होने के कारण मेन सप्लाई बंद हो गई थी।