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Gorakhpur News: भीषण गर्मी के बीच मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे सेवई उपकेंद्र की इनकमिंग 33 केवी लाइन में फाल्ट होने से करीब 35 से 40 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई।

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: बेलीपार में भीषण गर्मी के बीच 33 केवी लाइन में फाल्ट से 35-40 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। करीब 7 घंटे तक बिजली न होने से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। घरों में पानी की सप्लाई बाधित हो गई और बच्चे, बुजुर्ग, मरीज सबसे अधिक प्रभावित हुए। अंततः दोपहर 2:30 बजे आपूर्ति बहाल हुई।

Gorakhpur News: भीषण गर्मी के बीच मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे सेवई उपकेंद्र की इनकमिंग 33 केवी लाइन में फाल्ट होने से करीब 35 से 40 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई।

Gorakhpur News: बेलीपार हिन्दुस्तान संवाद। भीषण गर्मी के बीच मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे सेवई उपकेंद्र की इनकमिंग 33 केवी लाइन में फाल्ट होने से करीब 35 से 40 गांवों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। फाल्ट के कारण बरहुआ बिजली घर के स्विचयार्ड में भी दिक्कत आ गई। काफी मशक्कत के बाद दोपहर 2:30 बजे आपूर्ति बहाल की जा सकी। करीब 7 घंटे तक बिजली न आने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घरों में पानी की सप्लाई बाधित हो गई। बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सबसे ज्यादा परेशान दिखे। मोबाइल चार्जिंग और जरूरी काम भी रुक गए। सेवई उपकेंद्र के जेई अवनीश कुमार पाण्डेय ने बताया कि बारहुआ यार्ड में सिटी खराब होने के कारण मेन सप्लाई बंद हो गई थी।

वहीं बरहुआ बिजली घर के एसडीओ चंद्रजीत यादव ने बताया कि उपकेंद्र की 33 केवी लाइन में फाल्ट का असर बिजली घर के स्विचयार्ड पर भी पड़ा था जिसकी वजह से कई उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। उपकरणों को दुरुस्त करके लाइन चार्ज कर दी गई है।

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