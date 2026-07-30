Gorakhpur News: हरकत में आया बिजली विभाग, बदला ट्रांसफॉर्मर
Gorakhpur News: जगदीशपुर विद्युत उपकेंद्र के कैथवलिया चौराहे पर 58 घंटे से जारी बिजली संकट को लेकर 'हिन्दुस्तान' ने खबर प्रकाशित की थी। विभाग ने नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी। इससे ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ी और उन्होंने राहत की सांस ली। उपभोक्ताओं ने समाचार पत्र को धन्यवाद दिया।
Gorakhpur News: जगदीशपुर/चौरीचौरा, हिन्दुस्तान संवाद। जगदीशपुर विद्युत उपकेंद्र (पूर्वी फीडर) के कैथवलिया चौराहे पर बीते 58 घंटों से जारी बिजली संकट को लेकर 'हिन्दुस्तान' ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया था। खबर को संज्ञान में लेकर विभाग ने दूसरा ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति शुरू करा दिया। खबर को गंभीरता से लेते हुए अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह के निर्देश पर विद्युत विभाग की टीम हरकत में आई। मंगलवार की रात 10:40 बजे अवर अभियंता रणविजय बिंद के नेतृत्व में लाइनमैन कमलेश यादव, सुभाष कुमार, सागर ने कैथवलिया चौराहे पर पहुंचे नए ट्रांसफॉर्मर को जोड़कर क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल कर दी।
बिजली आते ही पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई और भीषण गर्मी व उमस से बेहाल ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। कैथवलिया चौराहे पर लगा 63 केवीए का ट्रांसफॉर्मर अचानक जल जाने के कारण रविवार सुबह 10:30 बजे से ही क्षेत्र की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप थी और सैकड़ों उपभोक्ता बेहाल थे। उपभोक्ताओं ने हिन्दुस्तान को धन्यवाद ज्ञापित किया।
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