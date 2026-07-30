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Gorakhpur News: उनतीस साल बाद गोरखपुर नगर निगम में महिला के सिर उपसभापति का ताज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर नगर निगम के उपसभापति के पद पर पुनम सिंह को सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया है। वह शहर की दूसरी महिला पार्षद हैं जो इस पद पर चुनी गई हैं। इससे पहले 1997 में अमिता शर्मा उपसभापति बनी थीं। पुनम सिंह ने महानगर के 80 वार्डों के विकास की चिंता करने का आश्वासन दिया।

उनतीस साल बाद गोरखपुर नगर निगम में महिला के सिर उपसभापति का ताज
उनतीस साल बाद गोरखपुर नगर निगम में महिला के सिर उपसभापति का ताज

Gorakhpur News: राजीव दत्त पाण्डेय। गोरखपुर।

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उनतीस साल बाद गोरखपुर नगर निगम के उपसभापति का ताज दूसरी बार किसी महिला पार्षद के सिर पर रखा गया है। राप्तीनगर वार्ड की पार्षद पूनम सिंह गुरुवार को कार्यकारिणी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से उपसभापति निर्वाचित हुई। पूनम सिंह के पति बृजेश सिंह छोटू पहले ही उपसभापति रह चुके हैं। पूर्व उपसभापति पवन मिश्रा के कार्यकारिणी सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह पद रिक्त था जिसके लिए गुरुवार को निर्वाचन सम्पन्न हुआ।

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निर्वाचन की प्रक्रिया

गुरुवार को कार्यकारिणी समिति की बैठक में कार्यकारिणी सदस्य अशोक मिश्रा और राजेंद्र तिवारी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा,जिसका सभी सदस्यों ने हाथ उठा और मेजे थपथपा कर समर्थन किया। अन्य कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं होने से उन्हें निर्विरोध उपसभापति निर्वाचित घोषित किया गया। बैठक की अध्यक्षता महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने की। हालांकि पार्षदों में नामांकन की प्रक्रिया न कराए जाने पर असंतोष था लेकिन मुखर महानगर अध्यक्ष की मौजूदगी में मुखर नहीं हो सका।

भाजपा के अंतर्गत मंथन

महानगर अध्यक्ष रमेश गुप्ता लेकर आए पूनम सिंह के नाम की पर्ची

उपसभापति पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर अंतिम समय तक मंथन चलता रहा। गुरुवार की सुबह 10.40 बजे के करीब महानगर अध्यक्ष रमेश गुप्ता, प्रत्याशी के नाम की पर्ची लेकर आए। हालांकि इस पद के लिए भाजपा, गोरखनाथ मंदिर और आरएसएस तक दावेदार जोर लगाए हुए थे। तुलसीराम पश्चिमी वार्ड पार्षद राजेश कुमार, हनुमंत नगर वार्ड की पार्षद रंजुला रावत और राप्तीनगर वार्ड की पार्षद पूनम सिंह दावेदार थे। बैठक से पहले भाजपा महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता ने महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव से महापौर कार्यालय में मुलाकात कर पर्ची थमाई। उसके बाद पार्षद पूनम सिंह के नाम की घोषणा महानगर अध्यक्ष रमेश गुप्ता की उपस्थिति में महापौर डॉ मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने की।

महिला उपसभापति का इतिहास

1997 में अमिता शर्मा बनी थी उपसभापति

पूनम सिंह नगर निगम गोरखपुर के इतिहास में उपसभापति बनने वाली दूसरी महिला हैं। इससे पहले वर्ष 1997 में अमिता शर्मा इस पद पर चुनी गई थीं। लगभग 29 वर्ष बाद किसी महिला की उपसभापति पद पर वापसी हुई है।

पूनम सिंह का आश्वासन

महानगर के 80 वार्डो की चिंता करूंगी: पूनम सिंह

उपसभापति चुने जाने के बाद सभी पार्षदों के अलावा महापौर और नगर निगम के अधिकारियों ने पूनम सिंह को बधाई दी। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों और पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। कहा कि वे महानगर के 80 वार्डो के विकास की चिंता करेंगे। महानगर की बुनियादी सुविधाओं को सृदृढ़ करने के साथ कार्यकारिणी में समन्वय और संवाद बनाना प्राथमिकता रहेगी।

कार्यकारिणी समिति के सदस्य

भारतीय जनता पार्टी की पूनम सिंह (उपसभापति), रंजुला रावत, आरती सिंह, मीरा यादव, अशोक मिश्रा, राजेंद्र तिवारी, रामगति निषाद, आनंद साहनी, रितेश सिंह ‘बबलू’, राजेश कुमार के अलावा समाजवादी पार्टी के जियाउल इस्लाम और चंद्रभान प्रजापति सदस्य हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पूनम सिंह कब उपसभापति चुनी गईं?
पूनम सिंह गुरुवार को कार्यकारिणी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से उपसभापति निर्वाचित हुईं।
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