Gorakhpur News: दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अदालत का आदेश
Gorakhpur News: बड़हलगंज के उपनिरीक्षक अनुराग कुमार सिंह के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज और रिश्वत मांगने का मामला दर्ज हुआ है। बबलू सोनकर ने उन्हें थाने बुलाकर पिटाई करने और 50 हजार रुपये की मांग करने का आरोप लगाया है। मामले की विवेचना का आदेश विशेष न्यायाधीश ने दिया है।
Gorakhpur News: बड़हलगंज, हिन्दुस्तान संवाद। बड़हलगंज कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक अनुराग कुमार सिंह के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, जातिसूचक टिप्पणी और रिश्वत मांगने के मामले में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), गोरखपुर ने बड़हलगंज पुलिस को एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने मामले की प्रथम दृष्टया जांच आवश्यक मानते हुए यह निर्देश जारी किया है। खड़ेसरी गांव निवासी बबलू सोनकर ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि 27 जनवरी 2026 को उपनिरीक्षक अनुराग कुमार सिंह ने उन्हें थाने बुलाया। पत्नी द्वारा शिकायत करने का हवाला देते हुए उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। आरोप है कि रात में थाने के भीतर पिटाई की गई, गाली-गलौज की गई और मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई।
वादी का आरोप है कि बाद में उनके भाई से 50 हजार रुपये लेने के बाद उन्हें छोड़ा गया।उन्होंने पुलिस महानिरीक्षक, एसएसपी, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब उन्होंने न्यायालय की शरण ली। विशेष न्यायाधीश ने 31 जुलाई को पारित आदेश में प्रभारी निरीक्षक बड़हलगंज को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करके आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है। प्रभारी निरीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।