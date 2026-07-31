Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: लाखों की चोरी में छह दिन बाद केस, सीओ ने किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: गोला कस्बे में किराना व्यापारी राजकुमार कसौधन के घर और दुकान में पिछले सप्ताह लाखों रुपये की चोरी हुई। पुलिस ने छह दिन बाद मुकदमा दर्ज किया है। क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से पूछताछ की। पुलिस ने जल्द खुलासा करने का भरोसा दिलाया है।

Gorakhpur News: लाखों की चोरी में छह दिन बाद केस, सीओ ने किया निरीक्षण

Gorakhpur News: भर्रोह, हिन्दुस्तान संवाद। गोला कस्बे के चंद चौराहे पर किराना व्यापारी राजकुमार कसौधन के घर और दुकान में लाखों रुपये की चोरी के मामले में पुलिस ने छह दिन बाद मुकदमा दर्ज किया। शुक्रवार को क्षेत्राधिकारी दरवेश सिंह और थानाध्यक्ष चंद्रप्रकाश पांडेय ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित परिवार से पूछताछ की। पुलिस ने जल्द घटना के खुलासे का भरोसा दिया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Crime News Gorakhpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।