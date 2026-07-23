Gorakhpur News: 86 लाख की संपत्ति के कथित फर्जी बैनामे में पांच पर केस

Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के खूनीपुर स्थित मकान संख्या-84 के कथित फर्जी बैनामे के मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई सैय्यद फिरोज आलम की तहरीर पर की गई है। पुलिस ने नादिर हुसैन, विनोद कुमार गुप्ता, विजय शर्मा, मोहित गुप्ता तथा मोहसिन अब्दुल्लाह के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, पीड़ित सैय्यद फिरोज आलम का कहना है कि उन्होंने वर्ष 1976 में उक्त संपत्ति का बैनामा कराया था। बाद में राजस्व अभिलेखों में अपना नाम भी दर्ज करा लिया था। आरोप है कि इसके बावजूद 17 जून 2026 को उन्हें जानकारी मिली कि उसी संपत्ति का कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर लगभग 86 लाख रुपये में बैनामा कर दिया गया।