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Gorakhpur News: 86 लाख की संपत्ति के कथित फर्जी बैनामे में पांच पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर के खूनीपुर में फर्जी बैनामे के मामले में पुलिस ने पांच लोगों पर केस दर्ज किया है। पीड़ित सैय्यद फिरोज आलम का आरोप है कि उन्होंने 1976 में संपत्ति का बैनामा किया था, लेकिन 2026 में उन्हें बताया गया कि उसी संपत्ति का फर्जी दस्तावेज बनाकर बैनामा कर दिया गया।

Gorakhpur News: 86 लाख की संपत्ति के कथित फर्जी बैनामे में पांच पर केस

Gorakhpur News: गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के खूनीपुर स्थित मकान संख्या-84 के कथित फर्जी बैनामे के मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई सैय्यद फिरोज आलम की तहरीर पर की गई है। पुलिस ने नादिर हुसैन, विनोद कुमार गुप्ता, विजय शर्मा, मोहित गुप्ता तथा मोहसिन अब्दुल्लाह के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक, पीड़ित सैय्यद फिरोज आलम का कहना है कि उन्होंने वर्ष 1976 में उक्त संपत्ति का बैनामा कराया था। बाद में राजस्व अभिलेखों में अपना नाम भी दर्ज करा लिया था। आरोप है कि इसके बावजूद 17 जून 2026 को उन्हें जानकारी मिली कि उसी संपत्ति का कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर लगभग 86 लाख रुपये में बैनामा कर दिया गया।

मामला सामने आने के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं। संबंधित दस्तावेजों में मकान संख्या और आराजी संख्या जैसे आवश्यक विवरण स्पष्ट नहीं थे तो संपत्ति का पंजीकरण किस आधार पर किया गया।

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