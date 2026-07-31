Gorakhpur News: फोरलेन पर युवक से मारपीट में आठ पर केस, चार हिरासत में
Gorakhpur News: गुलरिहा में एक युवक पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने आठ आरोपितों के खिलाफ बलवा, मारपीट, और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया है। चार आरोपितों को हिरासत में लिया गया है, अन्य की तलाश जारी है। घायल युवक का इलाज मेडिकल कॉलेज में जारी है।
Gorakhpur News: गुलरिहा, हिन्दुस्तान संवाद। गुलरिहा थाना क्षेत्र में फोरलेन स्थित एक रिजॉर्ट के पास युवक पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने आठ नामजद आरोपितों के खिलाफ बलवा, मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने चार आरोपितों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के सेमरा चंदौली निवासी धीरेंद्र सिंह ने तहरीर में बताया कि गुरुवार को बरगदहीं के पास फहद, जुलकरनैन, तारीख, सफरुद्दीन उर्फ सनकी, सैफ, विष्णु, शाहरुख व नसीम ने लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
घायल का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।
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