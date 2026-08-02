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Gorakhpur News: किशोरी को भगाने के आरोप में युवक पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: चौरीचौरा क्षेत्र में 13 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता की मां ने बताया कि युवक ने उनकी बेटी को 31 जुलाई को अपने झांसे में लेकर फरार किया। पुलिस किशोरी की तलाश कर रही है।

Gorakhpur News: किशोरी को भगाने के आरोप में युवक पर केस

Gorakhpur News: चौरीचौरा, हिन्दुस्तान संवाद। चौरीचौरा क्षेत्र की 13 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस किशोरी की तलाश में जुटी है। पीड़िता की मां ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 31 जुलाई को पड़ोसी गांव निवासी आशीष सोनकर उनकी बेटी को अपने झांसे में लेकर फरार हो गया। महिला का आरोप है कि युवक पहले से ही उनकी बेटी से संपर्क में था और चौरीचौरा आते-जाते उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। उन्होंने आशंका जताई है कि युवक उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी कर सकता है।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।

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