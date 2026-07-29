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Gorakhpur News: किशोरी को भगाने के आरोप में दो युवकों पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: कैंपियरगंज में 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण के आरोप में दो युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर 27 जुलाई को एक युवक ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया। मामले में एक अन्य युवक ने मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई थी। पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।

Gorakhpur News: किशोरी को भगाने के आरोप में दो युवकों पर केस

Gorakhpur News: कैंपियरगंज, हिन्दुस्तान संवाद। कैंपियरगंज उपनगर की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर दर्ज केस में आरोप है कि 27 जुलाई की रात मोहल्ले का विजय किशोरी को अपने साथ भगा ले गया। आरोप है कि इस घटना में सोनू ने अपनी मोटरसाइकिल उपलब्ध कराकर विजय की मदद की। सुबह किशोरी के घर से गायब होने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है।

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