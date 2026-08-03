Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gorakhpur News: तरकुलहा मंदिर परिसर में मारपीट,चार नामजद समेत अन्य पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Gorakhpur News: चौरीचौरा, हिन्दुस्तान संवाद। तरकुलहा मंदिर परिसर में दुकान पर तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में पुलिस ने चार नामजद समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

Gorakhpur News: तरकुलहा मंदिर परिसर में मारपीट,चार नामजद समेत अन्य पर केस

Gorakhpur News: चौरीचौरा। तरकुलहा मंदिर परिसर में दुकान पर तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में पुलिस ने चार नामजद समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। देवीपुर निवासी वीरेंद्र यादव ने पुलिस को बताया कि वह मंदिर परिसर में प्रसाद और हवन सामग्री की दुकान चलाते हैं। आरोप है कि एक सप्ताह पहले शिवा, राजकुमार, ध्रुप गौड़, संतोष यादव और अन्य लोग दुकान पर पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की गई। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Gorakhpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।