Gorakhpur News: चाकू से हमले में घायल सिपाही ने कराया केस
Gorakhpur News: सहजनवा में, गीडा थाना क्षेत्र के नौसढ़ चौकी पर चाकू से हमला करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमले में कांस्टेबल दिवाकर त्रिवेदी घायल हुए। पुलिस ने आरोपी सुनील वर्मा के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया और उसे न्यायालय में पेश किया। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
Gorakhpur News: सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। गीडा थाना क्षेत्र के नौसढ़ चौकी पर पुलिस पिकेट पर तैनात सिपाही पर चाकू से हमले में घायल सिपाही की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सोमवार को पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, रविवार शाम सूचना मिली कि बाघागाड़ा क्षेत्र में एक युवक नारियल काटने वाला चाकू लेकर संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है। सूचना मिलते ही पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और युवक को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही युवक भागने लगा, लेकिन पीछा कर उसे पकड़ लिया।
इसी दौरान आरोपी ने अपने पास मौजूद चाकू निकालकर रिक्रूट कांस्टेबल दिवाकर त्रिवेदी पर हमला कर दिया। बचाव के प्रयास में कांस्टेबल के हाथ में चाकू लगने से वह घायल हो गए। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने आरोपी को काबू में लेकर हिरासत में ले लिया।घायल कांस्टेबल की तहरीर पर गीडा पुलिस ने सुनील वर्मा पुत्र रामसूरत वर्मा, निवासी हाटा बाजार, थाना झंगहा के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। प्रभारी निरीक्षक अश्वनी पांडे ने बताया कि आरोपी को सोमवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मामले की विवेचना की जा रही है।
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