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Gorakhpur News: करोड़ों की ठगी का आरोपी सर्राफा दादासाहेब हांके पुलिस के हत्थे चढ़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: पीपीगंज, पनियरा व कैम्पियरगंज के सर्राफा कारोबारियों से जेवर लेकर दो मई को हुआ था फरारपीपीगंज, पनियरा व कैम्पियरगंज के सर्राफा कारोबारियों से जेवर लेक

Gorakhpur News: करोड़ों की ठगी का आरोपी सर्राफा दादासाहेब हांके पुलिस के हत्थे चढ़ा

Gorakhpur News: पीपीगंज, हिन्दुस्तान संवाद। पीपीगंज, पनियरा और कैम्पियरगंज क्षेत्र के सर्राफा कारोबारियों को झांसा देकर करोड़ों के सोने-चांदी के आभूषण लेकर फरार होने के चर्चित मामले में पीपीगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी महाराष्ट्र के सांगली जिले निवासी दादासाहेब हांके को दबोच लिया है। उससे पूछताछ कर यह पता लगाया जा रहा है कि इस सुनियोजित ठगी में उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति या गिरोह भी शामिल था या नहीं।

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार दादासाहेब हांके करीब 15 वर्षों से पीपीगंज नगर में सोने-चांदी की दुकान संचालित कर रहा था। क्षेत्र के सर्राफा कारोबारियों से उसके पुराने व्यावसायिक संबंध थे। करीब दो वर्ष पहले उसने अपने परिवार को महाराष्ट्र भेज दिया था, स्वयं पीपीगंज में रहकर कारोबार करता था। आरोप है कि 2 मई को उसने पीपीगंज के सर्राफा व्यवसायी नंदलाल वर्मा, अमरजीत वर्मा, रंजीत वर्मा, संजय वर्मा, शिव ज्वेलर्स, कैम्पियरगंज निवासी संतोष वर्मा तथा महराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र निवासी विनोद कुमार सहित कई कारोबारियों से लगभग 52 ग्राम सोना तथा बड़ी मात्रा में चांदी के आभूषण यह कहकर लिए कि उसकी दुकान पर शादी के लिए खरीदारी करने ग्राहक आए हैं और उन्हें जेवर दिखाने हैं। वर्षों पुराने भरोसे के कारण कारोबारियों ने उसे लाखों रुपये मूल्य के आभूषण दे दिए।

ठगी का खुलासा

आरोप है कि दादा साहब हांके ने कारोबारियों से सुनियोजित ढंग से करोड़ों रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण एकत्र किए और फरार हो गया। लगातार कई दिनों तक दुकान बंद रहने और उससे संपर्क न होने पर व्यापारियों को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद पीपीगंज और पनियरा थानों में उसके खिलाफ ठगी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। उसकी गिरफ्तारी पर पीपीगंज नगर व्यापार मंडल ने इनाम की भी घोषणा की थी। लंबी तलाश के बाद मंगलवार को पीपीगंज पुलिस ने आरोपी दादासाहेब हांके को दबोच लिया। एसपी नार्थ ज्ञानेन्द्र ने बताया कि आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। पूछताछ और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दादासाहेब हांके ने कितने कारोबारियों से जालसाजी की?
दादासाहेब हांके ने कई कारोबारियों से जालसाजी की है।
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