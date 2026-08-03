Gorakhpur News: चोरी की दो बाइक और पांच मोबाइल के साथ चार गिरफ्तार
Gorakhpur News: कैम्पियरगंज, हिन्दुस्तान संवाद। कैम्पियरगंज पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान चार युवकों को दो चोरी की मोटरसाइकिल, पांच चोरी के मोबाइल फोन और नकदी के साथ
Gorakhpur News: कैम्पियरगंज। कैम्पियरगंज पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान चार युवकों को चोरी की दो मोटरसाइकिल, पांच मोबाइल फोन और नकदी के साथ गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर अलेनाबाद के पास घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ में उनकी पहचान अनुज यादव, चंदन यादव, प्रिंस विश्वकर्मा और किशन विश्वकर्मा के रूप में हुई। जांच में बरामद एक बाइक चिलुआताल और दूसरी संतकबीरनगर के मगहर क्षेत्र से चोरी की निकली। आरोपियों ने पूछताछ में चोरी की बात स्वीकार की। पुलिस अन्य वारदातों में भी उनकी संलिप्तता की जांच कर रही है।
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