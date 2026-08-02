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Gorakhpur News: बिजली का तार टूटने के विवाद में दूसरे पक्ष पर भी केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: पीपीगंज थाना क्षेत्र के बगहीभारी गांव में बिजली के तार टूटने के विवाद में अभिषेक पासवान ने पुलिस को तहरीर दी. आरोप है कि विपक्ष के लोगों ने उन पर और उनकी पत्नी पर हमला किया, जिससे दोनों घायल हो गए. पुलिस ने चार व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Gorakhpur News: बिजली का तार टूटने के विवाद में दूसरे पक्ष पर भी केस

Gorakhpur News: पीपीगंज/भरोहिया, हिन्दुस्तान संवाद। पीपीगंज थाना क्षेत्र के बगहीभारी गांव में बिजली का तार टूटने के विवाद में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दूसरे पक्ष की तहरीर पर भी चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अभिषेक पासवान ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी से बिजली का तार टूट जाने के बाद विवाद हुआ। इसी बात को लेकर विपक्षी पक्ष के लोगों ने उनके और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की, जिससे दोनों घायल हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मीरा देवी, विनीत पासवान, काजल और आंचल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

इससे पहले इसी विवाद में एक पक्ष की ओर से भी मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है।

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