Lok Sabha Election 2019: बोले पीएम मोदी: ये तो गली के गुंडों को नहीं रोक सकते, आतंकवाद नक्सल वाद क्या रोकेंगे

यूपी के देवरिया के रुद्रपुर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि ये चुनाव सिर्फ किसी सीट का, किसी को सांसद या मंत्री या प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है, ये देश में एक बुलंद सरकार देने का चुनाव है। भीड़ से गदगद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से माफी मांगी कि उन्हें धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। इस कठिनाई के लिए क्षमा मांग रहा। लेकिन आप को विश्वास दिलाता हूं कि आपकी इस तपस्या को ब्याज समेत लौटाऊंगा। विकास करके लौटाऊंगा। प्रधानमंत्री ने भोजपुरी में कि बाबा विश्वनाथ की धरती पर रऊंगा सब के हाथ जोड़ के प्रमाण करत बानी। 2014 में भी हम इहां आइल रहनी, बाबा विश्वनाथ की कृपा से रुऊआ सब के आशीर्वाद हमका मिला। इ धरती क्रांतिकारियों की है। अब की फिर दे देवरहवा बाबा, गुरु गोरखनाथ एवं देवरहवा बाबा की पवित्र धरती पर रऊवां बस के आशीर्वाद लेवे आइन बानी। भोजपुरी बोल कर योगी ने सबका मन जीत लिया।





उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये चुनाव सिर्फ किसी सीट या सांसद बनाने के लिए नहीं है। ये देश में बुलंद सरकार बनाने का चुनाव है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सपा-बसपा के बस में नहीं है कि वो आतंकवाद पर रोक लगा सके। ये तो गली के गुंडों को नहीं रोक सकते। पीएम ने कहा कि बीते 5 साल में आपके इस सेवक ने इस कार्य संस्कृति को बदल दिया है। इन लोगों के दांव पेंच नाकाम हो रहे हैं और ये लोग मुझे पानी पी-पीकर के कोस रहे हैं। दुनियाभर की डिक्शनरी से खोज कर लाते हैं और प्रेम का नकाब पहना कर मुझे गालियां देते हैं। उन्होंने कहा कि महामिलावट के लोग चुनाव लड़ रहे उनमे हिम्मत के साथ आतंकवाद से कौन लड़ सकता है। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस ने बॉर्डर पर जवानों के सिर कटवाए और उसके बाद अब यूपी में वोट कटवा रही है। कांग्रेस और गठबंधन को उन्होंने आतंकवाद का समर्थन करने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुलेआम कानून हटाने का दावा कर रही है। वह चाहती है कि हमारे नौजवान कोर्ट कचहरियों में चक्कर काटते रहे। देवरिया, पूर्वांचल देश द्रोहियों को खुली सोच देने वालों का साथ दे सकता है क्या? ऐसी सोच रखने वालों को सजा देंगे क्या? ये लोग दिल्ली में केंद्र सरकार बनाना चाहते हैं कि जनता और कारोबारियों से लूट खसोट कर सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवरिया के रुद्रपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस जनसभा में देवरिया और बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान की अपील कर रहे हैं। जनसभा में देवरिया से प्रत्याशी रामपति राम त्रिपाठी एवं बांसगांव से प्रत्याशी कमलेश पासवान मंच पर उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी है। रुद्रपुर की जनसभा से दोपहर एक बजे गोरखपुर एयरपोर्ट लौटने आएंगे। यहां से विशेष विमान से इंदौर के चुनावी दौरे पर रवाना होंगे।

Mahamilawat means instability and corruption. BJP stands for progress. Watch from Deoria. https://t.co/g5pALdn0TM