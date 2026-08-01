Gorakhpur News: पूर्वांचल फिजियोथेरेपिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की वर्कशॉप आज
Gorakhpur News: गोरखपुर में पूर्वांचल फिजियोथेरेपिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा रविवार को किनिसियो टैपिंग थेरेपी पर एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ के डॉ. पुनीत चौबे ट्रेनिंग देंगे जिसमें लगभग 65 फिजियोथेरेपिस्ट शामिल होंगे। उद्घाटन सीएमओ डॉ. राजेश झा करेंगे।
Gorakhpur News: गोरखपुर। पूर्वांचल फिजियोथेरेपिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से रविवार को एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। यह वर्कशाप किनिसियो टैपिंग थेरेपी पर आयोजित की गई है। इसकी ट्रेनिंग लखनऊ के फिजियोथैरेपिस्ट डॉ. पुनीत चौबे देंगे। संस्था के अध्यक्ष डॉ. राकेश सिंह ने बताया की कार्यशाला में लगभग 65 फिजियोथेरेपिस्ट शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में डॉ. जमीर सिद्दीकी, डॉ. योगेश कुमार, डॉ. अंकित यादव और डॉ. दीपक सैनी संयोजन कर रहे हैं। इसका उद्घाटन सीएमओ डॉ. राजेश झा करेंगे।
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