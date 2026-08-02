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Gorakhpur News: तीन वार्डो की तीस हजार की आबादी को जलभराव से मिलेगी राहत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: गोरखपुर के जटेपुर, दिग्विजयनगर, हनुमंतनगर सहित आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की समस्या के स्थाई समाधान के लिए 1.57 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिली है। कार्य अगस्त में शुरू होगा, जिससे लगभग 30 हजार लोगों को राहत मिलेगी।

तीन वार्डो की तीस हजार की आबादी को जलभराव से मिलेगी राहत
तीन वार्डो की तीस हजार की आबादी को जलभराव से मिलेगी राहत

Gorakhpur News: राजीव दत्त पाण्डेय गोरखपुर। जटेपुर, दिग्विजयनगर, हनुमंतनगर और आसपास के इलाकों में वर्षों से बनी जलभराव की समस्या का स्थाई समाधान होगा। 15वें वित्त आयोग से 1.57 करोड़ रुपये की परियोजना की डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगस्त के तीसरे सप्ताह से आरसीसी नाला और सम्पवेल निर्माण का कार्य शुरू होगा। इस परियोजना के पूर्ण होने से तकरीबन 30 हजार की आबादी को जलभराव से राहत मिलेगी।

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परियोजना की लागत और कार्य योजना

परियोजना के तहत गोकुल अपार्टमेंट के निकट लोक निर्माण विभाग के नाले की पुलिया से तरंग ओवरब्रिज के नीचे होते हुए रेलवे लाइन तक कवर समेत आरसीसी नाले का निर्माण 95.03 लाख रुपये की लागत से होगा। इसके अलावा तरंग ओवरब्रिज के नीचे 62.32 लाख रुपये की लागत से सम्पवेल बनाया जाएगा। कार्य योजना बनाने के साथ नगर निगम ने टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 3 अगस्त से निविदा अपलोड की जाएगी, 11 अगस्त को फर्म का चयन हो जाएगा। इन दोनों कार्यो के पूरे होने के बाद जटेपुर, दिग्विजयनगर, हनुमंतनगर समेत आसपास के इलाकों की जलनिकासी व्यवस्था बेहतर होगी।

स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई

दरअसल, 10 जुलाई को महापौर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव और मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने नगर आयुक्त अजय जैन, मुख्य अभियंता अमित शर्मा, लोक निर्माण विभाग (सीडी-3), उत्तर प्रदेश जल निगम (सीएंडडीएस) के अधिकारियों के साथ मौके का संयुक्त निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान दिग्विजयनगर के पार्षद ऋषि मोहन वर्मा और हनुमंत नगर के पार्षद प्रतिनिधि पूर्व पार्षद राधेश्याम रावत ने भी सुझाव दिए थे। इस निरीक्षण में ही कमिश्नर अनिल ढींगरा ने तत्काल और स्थाई समाधान की कार्य योजना बना अमल करने का निर्देश दिया था। यह भी कहा था कि जरूरत पड़ने पर कलवर्ट निर्माण के लिए रेलवे से एनओसी भी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्य पूरा होने के बाद वर्षों से जलभराव झेल रहे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

सामान्य प्रश्न

इस परियोजना की लागत क्या है?
परियोजना की लागत 1.57 करोड़ रुपये है।
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