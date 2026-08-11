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Gorakhpur News: मरीज की मौत के बाद शव रखकर प्रदर्शन, इलाज में लापरवाही का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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Gorakhpur News: अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद बिगड़ी तबीयत, एंबुलेंस में मौत परिजनों ने डॉक्टर पर

Gorakhpur News: मरीज की मौत के बाद शव रखकर प्रदर्शन, इलाज में लापरवाही का आरोप

Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद मंगलवार सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। हंगामे की सूचना पर रामगढ़ताल पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। चिलुआताल थाना क्षेत्र के सेमरा निवासी राकेश यादव (35) का चार अगस्त को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। मृतक के जीजा जनार्दन यादव ने आरोप लगाया कि छह अगस्त को राकेश को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसी रात तेज दर्द होने पर परिजन उन्हें दोबारा अस्पताल लेकर पहुंचे। आरोप है कि इसके बाद भी उनकी बीमारी को गंभीरता से नहीं समझा गया और इलाज में लापरवाही बरती गई।

मौत की तैयारी और प्रदर्शन

परिजनों के मुताबिक, 10 अगस्त को जांच में राकेश की हालत और गंभीर होने की जानकारी हुई। सोमवार रात करीब आठ बजे उन्हें इलाज के लिए लखनऊ ले जाने की तैयारी की गई। राकेश को एंबुलेंस में लिटाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन रात में ही शव लेकर अस्पताल के पास पहुंच गए और वहीं बैठ गए। मंगलवार सुबह करीब आठ बजे मृतक के गांव के लोग भी अस्पताल के सामने पहुंच गए। उन्होंने शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस परिजनों को समझाने और मामला शांत कराने में जुटी रही。

परिवार की स्थिति

दस साल पहले हुई थी शादी, दो बच्चों का पिता था राकेश

राकेश की शादी करीब दस साल पहले हुई थी। उनके एक बेटा और एक बेटी है। वह मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। राकेश के बड़े भाई बाहर रहते हैं। मौत की खबर के बाद पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले में परिजनों की शिकायत और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

राकेश की मौत के बाद परिजनों ने क्या किया?
परिजनों ने अस्पताल के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
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