27 फरवरी 2021 के बाद गोरखपुर HURL में बनेगी नीम कोटेड यूरिया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बुधवार को हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन कारखाने का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। निरीक्षण के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रदान एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फरवरी 2021 से खाद कारखाना नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन करेगा। निर्माण कार्य समय से पूर्ण हो, कार्यदायी संस्था ने 35 ठेकेदार एवं 4400 श्रमिकों की सेवाएं ले रहे हैं। इसके अलावा निर्माण कार्य से 500 अतिरिक्त लोग भी जुटे हैं

This plant was mothballed 26 years ago. With PM shri @narendramodi’s vision & CM Shri @myogiadityanath's assistance, this plant will once again become a part of the growth story of Gorakhpur.Advised officials to make #HURL more sustainable with modern infrastructure & amenities . pic.twitter.com/VxIfhMXHgr — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) September 18, 2019

65 फीसदी तक कार्य पूर्ण

एचयूआरएल के एमडी अरुण कुमार, एजीएम एचआर सुजीत नारायण एवं सीनियर मैनेजर सुबोध दीक्षित के मुताबिक 65 फीसदी निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मशीन इंस्टालेशन का कार्य 20 नवंबर 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। 27 फरवरी 2021 तक सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद खाद कारखाना लोकार्पण के लिए तैयार हो जाएगा।

नीम कोटेड यूरिया के साथ HURL जैविक खाद भी बनाएगा

15 जुलाईर् 2016 का हुआ एचयूआरएल का गठन

The foundation stone of #HURL was laid by Hon. PM Shri @narendramodi ji in July’2016. Happy to witness the project progess ahead of its schedule. Nearly 66% of the work has been done, the project is expected to be completed by Nov’ 2020, commercial operations expected in Feb’ 21. pic.twitter.com/X41SIDKpCP — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) September 18, 2019



एचयूआरएल का गठन 15 जुलाई 2016 को हुआ था। 22 जुलाई 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी थी, उनके साथ तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे थे। जमीन के समतलीकरण के कार्य की शुरूआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 अक्तूबर 2017 को किया।

7820 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट

Reviewed the progress of Hindustan Urvarak Rasayan Limited, Gorakhpur along with UP CM, Shri @myogiadityanath. Being developed majorly by @PetroleumMin, the plant with an investment of ₹7000 Crore will provide 12.7 Lakh Million Tonnes of neem coated urea for farming. pic.twitter.com/ceKQrtvHtr — Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) September 18, 2019



7820 करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट 598.22 एकड़ में है। एचआरयूएल नीम कोटेड यूरिया निर्मित करेगा। ईधन के रूप में गेल की पाईप लाइन से प्राकृति गैस का इस्तेमाल करेगा। 2200 टन प्रतिदिन तरल अमोनिया और 3850 टन प्रतिदिन नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। प्लांट का निर्माण मेसर्स टोयो इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड और मेसर्स टोयो इंजीनियरिंग जापान कर रही है।