Gorakhpur News: राप्ती नदी में मिला महिला का शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस
Gorakhpur News: शव के साथ बंधी मिलीं ईंटें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राजशव के साथ बंधी मिलीं ईंटें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज जंगल कौड़िया,
Gorakhpur News: नहीं हो सकी पहचान, शव के साथ बंधी मिलीं ईंटें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राजजंगल कौड़िया, हिन्दुस्तान संवाद। चिलुआताल थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव के समीप राप्ती नदी में शुक्रवार को एक अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह ग्रामीणों ने नदी में शव बहता देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी।मजनू चौकी प्रभारी आशीष सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को बाहर निकलवाकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका ने क्रीम रंग की साड़ी, लाल ब्लाउज पहन रखा था। उसके पैरों में पायल, कानों में कर्णफूल, नाक में नथ और पैरों में जूते थे।
पुलिस के अनुसार शव के साथ चार से पांच ईंटें भी बंधी मिली हैं। इससे मामला संदिग्ध माना जा रहा है और हत्या सहित अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। आसपास के जिलों में सूचना भेजी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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