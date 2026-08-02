Gorakhpur News: छेड़खानी के विवाद में मासूम की हत्या ,मौसेरा भाई गंभीर

Gorakhpur News: पिपराइच में एक माह पुराने छेड़खानी के विवाद ने शनिवार रात खूनी रूप ले लिया। आठ-नौ युवकों ने लाठी, डंडे और ईंट-पत्थरों से पान दुकानदार के बेटे और उसके मौसेरे भाई पर हमला किया। घटना में 9 वर्षीय सरस सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में गंभीरता से कार्रवाई शुरू कर दी है।

छेड़खानी के विवाद में मासूम की हत्या ,मौसेरा भाई गंभीर

Gorakhpur News: पिपराइच, हिन्दुस्तान संवाद। पिपराइच क्षेत्र के बेलाकांटा चौराहे पर शनिवार रात एक माह पुराने छेड़खानी के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। घात लगाकर बैठे आठ-नौ युवकों ने पान दुकानदार के बेटे और उसके मौसेरे भाई पर लाठी, डंडे, रॉड और ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया। वारदात में 9 वर्षीय मौसेरे भाई सरस सिंह की मौत हो गई जबकि शिवकुमार सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया। मामले को गंभीर मानते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पिपराइच के प्रभारी निरीक्षक विवेक त्रिवेदी को लाइन हाजिर कर दिया है। झंगहा थाने में तैनात इंस्पेक्टर अनूप सिंह को पिपराइच थाने का नया प्रभारी बनाया गया है。

राजू सिंह का आरोप पिपराइच के माधोपुर निवासी राजू सिंह बेलाकांटा चौराहे पर पान की दुकान चलाते हैं। करीब एक माह पहले उन्होंने कुछ युवकों पर अपनी बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाया था। इस संबंध में थाने में शिकायत भी की गई थी, लेकिन मामला लंबित रहा। आरोप है कि इसी रंजिश में शनिवार रात करीब सवा आठ बजे आरोपी पक्ष के युवक बेलाकांटा के पास पहले से घात लगाकर बैठे थे। रात में भोजन करने के बाद राजू सिंह का बेटा शिवकुमार सिंह (15) और उनके साढ़ू अरविंद सिंह का बेटा सरस सिंह (9) पान की दुकान की ओर जा रहे थे। रास्ते में हमलावरों ने दोनों को घेर लिया और लाठी-डंडों, लोहे की रॉड तथा ईंट-पत्थरों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक दोनों गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। परिजन दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच ले गए, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान रविवार तड़के करीब दो बजे सरस ने दम तोड़ दिया। वह चौथी कक्षा का छात्र था।

परिवार का दुःख शिवकुमार की हालत गम्भीर है परिवार में कोहराम मचा है। सरस की मां की पहले ही मौत हो चुकी है। वह अपने मौसा राजू सिंह के घर माधोपुर में रहकर एमडी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करता था। उसके पिता अरविंद सिंह हैदराबाद में निजी कंपनी में नौकरी करते हैं। घटना की सूचना मिलते ही वह गोरखपुर के लिए रवाना हो गए।

पुलिस की भूमिका राजू सिंह का आरोप है कि यदि छेड़खानी के मामले में पुलिस समय रहते सख्त कार्रवाई करती तो यह वारदात नहीं होती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। एसपी नार्थ ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

इंस्पेक्टर की कार्रवाई इंस्पेक्टर लाइन हाजिर, झंगहा के अनूप को मिली पिपराइच की कमान

मासूम की हत्या के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। प्रारंभिक समीक्षा में मामले को गंभीर मानते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ कौस्तुभ ने पिपराइच के प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया। उनके स्थान पर झंगहा थाने में तैनात इंस्पेक्टर अनूप को पिपराइच थाने का नया प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

रंजिश की पृष्ठभूमि एक माह से सुलग रही थी रंजिश

करीब एक माह पहले राजू सिंह ने कुछ युवकों पर अपनी बेटी से छेड़खानी का आरोप लगाया था। शिकायत के बावजूद विवाद का समाधान नहीं हो सका। परिजनों का आरोप है कि इसी रंजिश में आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से बच्चों को निशाना बनाया। परिवार का कहना है कि समय रहते प्रभावी कार्रवाई होती तो यह हत्या टाली जा सकती थी।